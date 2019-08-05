رياضة | الخطيب يزور فرع مدينة نصر

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قام محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بزيارة لفرع مدينة نصر، اليوم الاثنين، تفقّد خلالها المنطقة الترفيهية الجديدة، التي انتهت أعمال البناء بها وتقرر افتتاحها في غضون أيام، كما تفقد أيضًا المبنى الإداري لأكاديمية الأهلي بعد تطويره، إضافةً إلى ملاعب الأكاديمية التي تجري أعمال التطوير بها حاليًا.

جاء ذلك بعد قيام رئيس الأهلي، أمس، بافتتاح غرف الملابس التي تم إنشاؤها من جديد بملعب التتش للفريق الأول لكرة القدم، والتي لاقت سعادة الجهاز الفني واللاعبين، خاصة وأن إنشاء الغرف الذي بدأ مع تولي المجلس الحالي المسئولية كان على الطراز العالمي من كافة الجوانب.

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وتواجد برفقة الكابتن الخطيب كلٌ من العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، والكابتن خالد بيبو، مدير أكاديمية الأهلي، والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، الذي قام بشرح كافة التفاصيل بخصوص أعمال البناء والتطوير لرئيس النادي.

وطالب رئيس النادي بضرورة الانتهاء من أعمال البناء والتطوير في المواعيد المحددة لها، وأن يكون الافتتاح بالشكل الذي يليق باسم النادي وأعضاء جمعيته العمومية، كما أشاد أيضًا بجهود العاملين في هذه المواقع، وتوجّه لهم بالشكر على إنجاز أعمالهم على أكمل وجه.

وعقب ذلك، توجه رئيس النادي نحو المقر الإداري الجديد لأكاديمية الأهلي، وأبدى إعجابه بأعمال التطوير التي تمت به، كما توجه نحو ملاعب الأكاديمية، وطالب بسرعة الانتهاء من صيانتها قبل بداية الموسم الكروي الجديد.