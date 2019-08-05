رياضة | "مودريتش" مهدد بالطرد من ريال مدريد بسبب هذه الصفقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مودريتش" مهدد بالطرد من ريال مدريد بسبب هذه الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ABC" الإسبانية، أنه مع التعاقد مع النجم المميز دوني ڤان دي بيك، من أياكس أمستردام الهولندي، سيجعل ريال مدريد يقوم بصرف ما إجماليه 355 مليون يورو هذا الصيف، مع بيع لاعبين بقيمة 125 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة، أن ريال مدريد يُريد الحصول على المزيد من الأموال ببيع كلا من الويلزي جاريث بيل، والكولومبي خاميس خاميس والدومينيكاني ماريانو دياز، ومن الممكن ان يتم بيع لوكاس فاسكيز اوايسكو ألاركون.

وفي هذا السياق، أشارت الصحيفة إلى أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط الميرنجي، قد يخرج بعد قدوم النجم الفرنسي بول بوجبا من مانشستر يونايتد، والذي يُعتبر هدف زيزو.