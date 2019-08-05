رياضة | أياكس يسعى لإفساد صفقة الموسم على ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أياكس يسعى لإفساد صفقة الموسم على ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية هولندية، أن نادي أياكس أمستردام قد وضع نظيره ريال مدريد الإسباني، حول صفقة النجم المتألق دوني فان دي بيك، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقالت صحيفة "AD" الهولندية، أن ريال مدريد مُهتم جداً بالحصول على فان دي بيك بسرعة ولكن أياكس يأمل أن يتمكن اللاعب من المُشاركة في مواجهة باوك اليوناني في تصفيات دوري أبطال أوروبا.

وأكدت التقارير على أن انتقال دي بيك إلى ريال مدريد مؤكد، ولكن السؤال هو متى سيسافر إلى مدريد، مع العلم أن اللاعب سافر مع بعثة أياكس إلى اليونان بالفعل.