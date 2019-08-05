رياضة | انتظام ثلاثي الأهلي في التدريبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتظام ثلاثي الأهلي في التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم الثلاثي محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الأحمر اليوم الاثنين والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان الثلاثي تغيب عن مران الأهلي خلال الفترة الماضية بإذن من الجهاز الفني.

وأدى محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم ولم يشاركو في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان يوم ١١ أغسطس الجاري في مستهل مشوار الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.