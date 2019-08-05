رياضة | الإسماعيلي يتعاقد مع حمد الزوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يتعاقد مع حمد الزوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى الإسماعيلي توقيع اللاعب حمد الزوى الظهير الأيسر للمريخ ودمنهور.

اللاعب من مواليد ١٩٩٧ من ناشئ نادى إنبى وتمت إعارته الموسم الماضى لنادى دمنهور والموسم قبل الماضى لنادى المريخ البورسعيدى.

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الزوى وقع على عقود انضمامه خلال شهر مايو الماضى خلال تطوير ستاد الإسماعيلية لبطولة الأمم الإفريقية ويتضح ذلك من صور التوقيع بأحدى الغرف الإدارية بفندق النادى.

محمد خلف مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الإسماعيلى حصل على توقيع اللاعب فى حضور وكيله احمد كمال سلطان، وقد وقع اللاعب على خمسة مواسم دون تحديد القيمة “على بياض”.