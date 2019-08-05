رياضة | ريال مدريد يضع خطته السحرية لحسم التعاقد مع بوجبا ودي بيك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يضع خطته السحرية لحسم التعاقد مع بوجبا ودي بيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الجدير الإدارة وزيزو اتفقا على التعاقد مع بوجبا وفان دي بيك، وكما حصل مع إيدين هازارد ولوكا يوفيتش، الفريق متفائل وسيعمل على الحصول على الاثنين ولكن ليس هناك ضمانات، وهناك اتفاق تم مع لاعب اياكس والمفاوضات متقدمة مع النادي.
الجدير بالذكر أن ريال مدريد يُتابع تحركات اليونايتد بالسوق ويستعد لتقديم عرض. الفريق سيحاول ايضاً ادخال بيل وخاميس في الصفقة، لبيل هناك عرض من توتنهام ايضاً ولكن ريال مدريد سيدفع جزءاً من راتبه. هذه هي الحلول لبيع بيل.
خاميس حالة مختلفة، هناك اهتمام من اتلتيكو مدريد وايضاً لا يمكن استبعاد نابولي. يريدون 50 مليون يورو من بيعه. ماريانو قريب من الخروج وهناك اهتمام من موناكو وروما.