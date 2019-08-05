رياضة | ريال مدريد يضع خطته السحرية لحسم التعاقد مع بوجبا ودي بيك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يضع خطته السحرية لحسم التعاقد مع بوجبا ودي بيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيرخيو فالنتين، الصحفي بـ"راديو إسبانيا" أن ريال مدريد الإسباني، يُريد التعاقد مع فان دوني دي بيك وبول بوغبا ولكن يجب بيع جاريث بيل وخاميس رودريجيز اولاً، هذه فكرة الفريق الرئيسية.

الجدير الإدارة وزيزو اتفقا على التعاقد مع بوجبا وفان دي بيك، وكما حصل مع إيدين هازارد ولوكا يوفيتش، الفريق متفائل وسيعمل على الحصول على الاثنين ولكن ليس هناك ضمانات، وهناك اتفاق تم مع لاعب اياكس والمفاوضات متقدمة مع النادي.