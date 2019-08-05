رياضة | شريف إكرامي يودي تدريبات تأهيلية بالأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شريف إكرامي يودي تدريبات تأهيلية بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب قبل انطلاق مران الفريق للأحمر اليوم الاثنين على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة..

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ويخضع شريف إكرامي، لبرنامج تأهيلي يستمر لمدة أسبوعين، قبل العودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان يوم ١١ أغسطس الجاري في مستهل مشوار الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.