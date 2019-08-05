رياضة | بالأرقام.. فان دي بيك يتفوق على نجوم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. فان دي بيك يتفوق على نجوم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي الهولندي، دوني فان دي بيك، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، قد سجل أهدافًا أكثر من لاعلي وسط ريال مدريد، أي ان الهولندي سجل أكثر من كاسيميرو، مودريتش وكروس مجتمعين.

وذكرت صحيفة "ماركا" انه من بين المشاكل العديدة التي عاشها ريال مدريد خلال الموسم الماضي، تُعد مشكلة غياب الأهداف واحدة من أكثرها وضوحًا إذ كان كريم بنزيما بـ 30 هدفًا في ثاني أفضل مواسمه التهديفية مع النادي بعد موسم 2011/12 واحدًا من قلائل لم يعانوا تلك المشكلة.

إلا أن غياب التسجيل مصحوبًا بمشاكل أخرى واضحة جعلت ريال مدريد يخرج من المنافسة على كل البطولت في شهر مارس وهي واحدة من أسباب قرار الفريق الأبيض بتدعيم خط الوسط بعد خروج سيبايوس، يورينتي، كوفاسيتش وأوديجارد والاتفاق مع فان دي بيك، لاعبٌ سيرفع من أرقام الفريق أمام المرمى.

كان الموسم الماضي هو الأفضل على الصعيد الفردي بالنسبة إلى دوني فان دي بيك ففي ظل فريق أياكس الذي وقعت كل القارة العجوز في حبه، أنهى لاعب الوسط الهولندي الموسم بـ 17 هدفًا و 13 أسيست في سجلاته.

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من بين لاعبي ريال مدريد، فقط بنزيما تفوق على هذه الأرقام الموسم الماضي، حتى جاريث بيل لم يصل إلى 17 هدفًا، من بين لاعبي الوسط، أضاف كاسيميرو ومودريتش وكروس وايسكو مجتمعين 15 هدفًا لأرقام الفريق أي أقل بهدفين من سجل فان دي بيك التهديفي بمفرده.

أما فيما يتعلق بصناعة الأهداف فلا يوجد لاعب في الفريق بلغ الموسم الماضي 13 أسيست، فينيسوس كان أقرب اللاعبين بـ 12 أسيست بينما تلاه بنزيما بـ 10 أسيست.

خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، لا يُضاهي مجموع أهداف لاعبي وسط زيدان عدد أهداف فان دي بيك فعلى مدار ثلاثة مواسم، سجل الثلاثي معًا 34 هدفًا مقابل 36 هدفًا سجلها لاعب وسط أياكس مما يظهر بوضوح ما يحتاجه ريال مدريد.

كلها أرقام تجعل أهمية وصول فان دي بيك إلى مدريد أكثر من واضحة، أولًا لرفع المنافسة في خط الوسط وثانيًا لتدعيم سجل الفريق التهديفي بأرقامٍ لا يستطيع أحد من الفريق الحالي تقديمها.