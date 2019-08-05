رياضة | بعد اهتمام ريال مدريد بضمه.. من هو فان دي بيك ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اهتمام ريال مدريد بضمه.. من هو فان دي بيك ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني، مساعيه من أجل تدعيم خط وسط الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، من خلال التعاقد مع نجم أياكس امستردام الهولندي، دوني فان دي بيك.

ونستعرض لكم أبرز المعلومات عن النجم الهولندي متألق، على النحو التالي:

-عمره 22 عام فقط و حياته مرّت سريعاً جداً. وُلِد في نيجكيركيرفين، قرية هولندية تقليدية للعائلات الصغيرة، هو فتى طبيعي يلعب كرة القدم بشكل جيّد جداً.

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-زملاءه السابقين فرينكي دي يونج وماتياس دي ليخت كانوا قد غادروا أياكس بالفعل، لكنه لم يضغط على وكيل أعماله ليبحث له عن فريق جديد، وإذا أتت فرصة مناسبة، فهذا سيكون مثالي، إذا لم تأتي، سوف يقود النادي الهولندي. وقته قد حان.

-هو فتى لا يحكمه او يسيطر عليه المال، هو لاعب خط وسط يسجّل الكثير من الأهداف و يلعب كأنه يلعب في المدرسة، لهذا أطلقوا عليه لقب "مارادوني".

-في برشلونة تابعوه لعدة سنوات، لكن الكتلان أختاروا دي يونج، بينما في ريال مدريد اختاروا فان دي بيك، هولندا أصبح لديها صراع كبير في أسبانيا.