رياضة | خاص| حقيقة فسخ عقد كهربا وانضمامه للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| حقيقة فسخ عقد كهربا وانضمامه للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مقرب من محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق ولاعب نادي ديسبورتيفو أفيس الحالي حقيقة فسخ اللاعب عقده مع فريقه البرتغالي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 الرياضي" : اللاعب مستمر في البرتغال وما تردد عن فسخ عقده غير صحيح.

واضاف: نادي ديسبورتيفو أفيس حصل على كل المستندات الخاصة بملف القضية وتأكدوا من صحة موقفه من الناحية القانونية وأحقيته في فسخ العقد، اللاعب يحصل على البطاقة الدولية خلال ايام.

وتردد خلال الساعات الأخيرة أنباء عن فسخ كهربا عقده مع الفريق البرتغالي واقترابه من الانضمام للأهلي.