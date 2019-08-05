رياضة | نجم ريال مدريد يهدئ من قلق زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يهدئ من قلق زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الأوروجوياني فيدي فالفيردي، لاعب ريال مدريد الإسباني، بفتح الباب أمام زميله رودريجو جوس، حيث ان اللاعب سيتحصل على جواز سفر إسباني.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، ان هناك 5 لاعبين يتنافسون على 3 أماكن في قائمة ريال مدريد، ڤينيسيوس وميليتاو لديهم بالفعل مكان محجوز رفقة فالفيردي ولكن تم التأكيد بأن اللاعب سيحصل على جواز سفر قريباً ويأمل النادي ان يحدث هذا قبل بداية الليجا.

بينما كوبو تاكيسوفا هو اللاعب الذي سيتم التضحية به بالرغم من ما قدمه خلال التحضيرات، حيث يريد زين الدين زيدان والإدارة التعامل معه بهدوء.