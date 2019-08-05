رياضة | هل يرحل طريد فالفيردي إلى البريميرليج؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يرحل طريد فالفيردي إلى البريميرليج؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ​إيفرتون​ الإنجليزي يطمح في التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم وسط ​برشلونة​ الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة الجارديان البريطانية أن هدف إيفرتون هو الفوز بخدمات ​راكيتيتش​ لتدعيم خط وسط الفريق بعد رحيل إدريسا جايي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه على الرغم من تصريحات راكيتيتش بعدم رغبته في الرحيل إلا أن فالفيردي المدير الفني للبرسا أكد مؤخراً أنه لا يعلم إذا كان النجم الكرواتي سيستمر في صفوف الفريق خاصة بعد انضمام دي يونج وتقديمه للعروض القوية.

يذكر أن إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي يرغبون في التعاقد مع راكيتيتش.