رياضة | اليوم| عضو الأهلي ضيفا على قناة النادي للتحدث عن تطورات المجلس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم| عضو الأهلي ضيفا على قناة النادي للتحدث عن تطورات المجلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف قناة النادي الأهلي في برنامج "الأهلي الليلة" ، في الثامنة مساء اليوم، طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي، للحديث عن العديد من الملفات الخاصة بالنادي وقطاعاته المختلفة.

ويتطرق قنديل، في البرنامج الذي يقدمه الإعلامي، محمد الجندي إلى تطوير الجانب الخدمي في فروع النادي الثلاثة والمنشآت التي تم الإنتهاء منها وفي طريقها للتسليم.

وكذلك الخطوات التي تمت بالفعل في الفرع الرابع بالتجمع الخامس وفرع الشيخ زايد ومقر الجزيرة ومدينة نصر.

كما يتطرق قنديل إلى دعم مجلس الإدارة اللا محدود للفرق الرياضية والخطة المستقبلية والجهود المبذولة لإسعاد أعضاء و جماهير الأهلي.