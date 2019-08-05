انت الان تتابع ميسي‭ ‬يغيب عن جولة برشلونة في الولايات المتحدة بسبب إصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الأرجنتيني ليونيل ميسي

قال برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين إن مهاجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يسافر مع الفريق إلى الولايات المتحدة في جولة تسبق انطلاق الموسم بعد إصابته في ربلة الساق عقب عودته من عطلة إلى التدريبات.

واشتكى ميسي من ألم في الساق اليمنى خلال التدريبات اليوم وأكدت فحوص أن اللاعب البالغ من العمر 32 عاما يعاني من شد في ربلة الساق من الدرجة الأولى ليغيب عن الجولة الخارجية.

وقال برشلونة في بيان بموقعه على الانترنت "سيبقى ميسي في برشلونة .. عودته إلى المنافسات ستعتمد على مدى سرعة تعافيه".

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ويسافر برشلونة إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم لخوض مباراتين وديتين أمام نابولي الإيطالي في السابع والعاشر من اغسطس اب في ميامي وميشيجان.

وعوقب ميسي بالحرمان من المباريات الدولية مع الأرجنتين لمدة ثلاثة أشهر مع تغريمه 50 الف دولار بعد توجيه اتهامات "بالفساد" لمسؤولي اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول) خلال كأس كوبا أمريكا.

وطُرد ميسي في مباراة تحديد المركز الثالث عقب شجار مع جاري ميديل لاعب تشيلي وبعد ذلك زعم أن البطولة يتم التلاعب فيها لصالح البرازيل، البلد المستضيف، التي فازت على الأرجنتين في مباراة مثيرة للجدل في الدور قبل النهائي قبل أن تحرز اللقب.