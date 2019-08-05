شكرا لقرائتكم خبر عن فرانس فوتبول: 110 ملايين يورو قيمة انتقال ساني من السيتي لبايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «فرانس فوتبول» الفرنسية إن بايرن ميونخ الألماني حسم صفقة انتقال لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ليروي ساني، بـ 110 مليون يورو، ويحصل اللاعب على راتب ضخم يصل إلى 18 مليون يورو سنويًا.

وستكون صفقة انتقال ساني إلى بايرن ميونيخ هي الأغلى في تاريخ ألمانيا، كما سيكون ساني هو الأعلى راتبWا متفوقاً على ليفاندوفيسكي، الذي يحصل على 16 مليون يورو سنوياً.

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صفقة ساني ستكسر الرقم القياسي في ألمانيا كأغلى صفقة لتنهار أمامها صفقة انتقال لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد إلى بايرن ميونيخ مقابل 80 مليون يورو.

وكان بيب جوارديولا قد أكد أكثر من مرة في مؤتمراته الصحفية الأخيرة أنه يتمسك ببقاء ليروى ساني ضمن صفوف مانشستر سيتي، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يقف أمامه إذا أراد الرحيل.

وشارك ساني في مباراة «سوبر إنجلترا» بين مانشستر سيتي وليفربول في ملعب ويمبلي وخرج مصاباً في لقاء انتهى بتتويج فريق اللاعب الألماني ببطولة الدرع الخيرية.