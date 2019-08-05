شكرا لقرائتكم خبر عن يسعدني تهنئتكم باللقب الرابع على التوالي.. رئيس «فيفا» يهنئ الأهلي بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، النادي الأهلي بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم ببطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم.

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ووجه إنفانتينو في خطابه الذي وصل النادي الأهلي، الاثنين، التهنئة لمجلس إدارة النادي والجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبين على ما حققوه من إنجاز بالاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الرابع على التوالي.

وخص رئيس الاتحاد الدولي، مجلس إدارة النادي الأهلي بالتهنئة والشكر على دوره في نشر الرسالة الإيجابية لكرة القدم، وتعزيز قيمة اللعبة التي توحّد كل شعوب العالم.

وقال إنفانتينو: «سعدت بتتويج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري 2018-2019، ويسعدني تهنئتكم باللقب الرابع لبطولة الدوري على التوالي.. وهذا بكل تأكيد نتيجة مجهود وعمل شاق، وكل شخص مشترك يمكنه الفخر بهذا الإنجاز العظيم.. أكون شاكرا بتوصيل تهانينا للاعبين والمدير الفني والإدارة والجهاز الفني والطبي بأكمله، بالإضافة إلى جماهير النادي.. وبالنيابة عن مجتمع كرة القدم الدولي انتهز هذه الفرصة لأشكر النادي الأهلي واتحادكم على نشر الرسالة الإيجابية لكرة القدم، وتعزيز هذه اللعبة الجميلة التي توحدنا كلنا جميعا.. أتطلع لرؤيتكم قريبًا».