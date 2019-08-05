ماجواير: انتقالي إلى يونايتد فخر لي.. وعلينا العودة للتتويج بالألقاب

صرح هاري ماجواير المدافع الإنجليزي إنه يرغب بتقديم كل ما لديه من أجل مساعدة فريقه الجديد على تحقيق النجاح في الأعوام المقبلة، وذلك عقب انضمام اللاعب إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم قادما من ليستر سيتي.

ووقع ماجواير /26 عاما/ عقدا لمدة ستة أعوام في صفقة تردد أن قيمتها بلغت 80 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار)، لتكون الصفقة الأعلى قيمة على الإطلاق بالنسبة لمدافع.

وتابع ماجواير في تصريحات لموقع نادي مانشستر يونايتد في أعقاب حسم الصفقة التي جرى التوصل إلى اتفاق بشأنها يوم الجمعة الماضي "إنه أمر مذهل."

وأكمل : "فخور حقا بتواجدي هنا في مثل هذا النادي الكبير، وأتطلع حقا إلى بدء مشواري هنا... أتمنى أن يكون الموسم الجديد ناجحا، وأعتزم تقديم كل ما لدي من أجل هذا النادي."

وتتفوق قيمة هذه الصفقة بذلك على صفقة تعاقد يوفنتوس الإيطالي مع ماتيس دي ليخت من أياكس الهولندي، مقابل 77 مليون إسترليني.

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وقال ماجواير "إنها حقا لحظة فخر بالنسبة لي أن أنضم لهذا النادي الكبير، أتطلع إليها حقا ولا أطيق انتظار البداية... هو فريق مفعم بالشباب وأعتقد أن لدينا طموح كبير للمستقبل... علينا بدء التتويج بالألقاب من جديد وهو ما يسعى إليه النادي."

وقال أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد إن ماجواير يشكل إضافة كبيرة للفريق.

وأضاف "هاري (ماجواير) واحد من أفضل لاعبي قلب الدفاع في كرة القدم حاليا."

وتابع "يتمتع برؤية رائعة للمباراة ولديه حضور قوي على أرض الملعب، ويمكنه الحفاظ على هدوئه في ظل الضغوط. سيتناسب بشكل جيد مع هذه المجموعة مع اللاعبين سواء على الملعب أو خارجه."