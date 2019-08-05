تقرير.. بوجبا يتصدر قائمة زيدان.. ووضع الخطة "ب"

نظريًا استطاعت إدارة ريال مدريد أن تقدم ميركاتو صيفي مذهل فالهدف هو تحقيق رغبات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من أجل إعادة الفريق الملكي على منصات التتويج محليًا وقاريًا.

ورغم تدعيمات كبير الأندية الأسبانية في الصيف الحالي ولعل أبرزهم التعاقد مع النجم البلجيكي إدين هازارد إلا أن زيدان مازال يحلم بهدفه الأساسي خلال سوق الانتقالات من خلال التعاقد مع بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

الصفقة وصفها الإعلام الإسباني بـ"الحلم" والسبب هو تمسك إدارة اليونايتد بخدمات لاعبها الفرنسي والذي يُعد أبرز نجوم الفريق، وهذا ما يجعل "زيزو" يتمسك أيضًا بتحقيق حلمه خاصة مع تقدم عمر الثنائي الوسط لوكا مودريتش وتوني كروس.

الساعات الماضية شهدت تطورات حول تدعيم مركز الوسط فأخبار تشير إلى اقتراب بوجبا إلى قلعة "سنتياجو برنابيو" وأخبار توضح أن الفرنسي أصبح بعيدًا عن الريال.

لكن ما تشير إليه الصحف الأسبانية إلى أن إدارة الملكي وضعت حلولاً حول بديل بوجبا وخطة تعرف بالعملية "ب" تحسبًا لفشل صفقة نجم اليونايتد.

- جوهرة آياكس يعترف

اعترف لاعب وسط فريق آياكس فان دي بيك، بوجود مفاوضات من جانب ريال مدريد لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جوهرة آياكس أضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، "ريال مدريد اللعب في صفوفه سيكون رائع، لكن من الرائع إذا استمريت في آياكس، سنرى ما سوف يحدث".

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ووفقًا للصحيفة الإسبانية فأن صاحب الـ22 عامًا من المحتمل أن يكون بديلاً لبول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد والذي لا يزال مستقبله غامضًا حول الانتقال لصفوف النادي الملكي.

وقدّم لاعب وسط آياكس موسمًا رائعًا رفقة فريقه الهولندي حيث سجل 17 هدفًا وساهم بـ13 تمريرة حاسمة في 57 مباراة.

- الملكي يدخل الصراع

ارتبط النجم البرتغالي الشاب بورنو فرنانديز قائد سبورتنج لشبونة، بالانتقال لريال مدريد خاصة أن اللاعب يُعد من أبرز لاعبي الوسط حاليًا في العالم.

بالطبع الريال سيكون في صراع على فرنانديز حيث يحاول الثنائي مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين للحصول على خدمات صاحب الـ24 عامًا.

انتقال فرنانديز سيكون أسهل نسبيًا عن عن انتقال بوجبا بالطبع فإدارة النادي البرتغالي منفتحه لقبول أي عرض يصل للاعب بشرط الحصول على مقابل مادي يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني بحسب ما كشفت عنه صحف إنجليزية.

وشارك قائد سبورتنج في 53 مباراة بجميع المسابقات المختلفة بالموسم الماضي سجل من خلالها 32 هدفًا وقدّم 18 تمريرة حاسمة.