فرانس فوتبول: ساني إلى بايرن ميونيخ مقابل 110 مليون يورو

أوضحت التقارير الصحفية التي تؤكد اقتراب ليروى ساني جناح مانشستر سيتي من الانتقال إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني هذا الصيف.

ونشرت "فرانس فوتبول" تقريراً عن الصفقة التي أكدت أنها ستتم مقابل 110 مليون يورو في الأيام القليلة المقبلة، على أن يحصل اللاعب على راتب ضخم يصل إلى 18 مليون يورو سنوياً.

وستكون صفقة انتقال ساني إلى بايرن ميونيخ هي الأغلى في تاريخ ألمانيا، كما سيكون ساني هو الأعلى راتباً متفوقاً على ليفاندوفيسكي الذي يحصل على 16 مليون يورو سنوياً.

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صفقة ساني ستكسر الرقم القياسي في ألمانيا كأغلى صفقة لتنهار أمامها صفقة انتقال لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد إلى بايرن ميونيخ مقابل 80 مليون يورو.

وكان بيب جوارديولا قد أكد أكثر من مرة في مؤتمراته الصحفية الأخيرة أنه يتمسك ببقاء ليروى ساني ضمن صفوف مانشستر سيتي، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يقف أمامه إذا أراد الرحيل.

وشارك ساني في مباراة "سوبر إنجلترا" بين مانشستر سيتي وليفربول في ملعب ويمبلي وخرج مصاباً في لقاء انتهى بتتويج فريق اللاعب الألماني ببطولة الدرع الخيرية.