إنتر ميلان يهدد إيكاردي بـ "التجميد" لمدة عامين

هدد نادي إنترناسيونالي الإيطالي مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي بالاستبعاد من اللعب حتى نهاية تعاقده مع الفريق، في حالة إصراره على رفض الانتقال إلى أحد الأندية الأخرى في الصيف الحالي.

ودخل إيكاردي في صدام مع ناديه منذ الموسم الماضي، وأبدت إدارة إنترناسيونالي رغبة في بيعه قبل انطلاق الموسم الجديد، إلا أن المهاجم الأرجنتيني رفض عرضين من روما ونابولي.

وتبعًا لصحيفة "لاجازيتا ديللوسبورت" الإيطالية، هددت إدارة إنتر ميلان اللاعب الأرجنتيني بأنه لن يشارك حتى نهاية تعاقده، في عام 2021، إذا استمر بصفوف الفريق.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن إيكاردي يسعى للبقاء في الفريق حتى نهاية تعاقده، حتى يتمكن من الرحيل مجانًا في صيف 2021، وهو ما دفع النادي لتحدي اللاعب، وإبلاغه بأنه سيشارك في التدريبات بشكل طبيعي، لكنه لن يظهر في أي مباراة تحت أية ظروف.

ويلعب إيكاردي بقميص إنترناسيونالي منذ عام 2013، وسجل 124 هدفًا خلال 219 مباراة لعبها بقميص الفريق، وحصل المهاجم الأرجنتيني على شارة القيادة في فريقه، قبل تجريده منها ومنحها للحارس البوسني سمير هاندانوفيتش الموسم الماضي.