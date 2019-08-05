شكرا لقرائتكم الشرطة العراقى ينعش خزينة انبى بمليون و700 ألف جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنتعش خزينة نادى إنبى خلال الفترة الجارية بمليون و700 ألف جنيه، مقابل إعارة المالى أبو بكر ديارا، صانع ألعاب الفريق البترولى، لمدة موسم واحد إلى الشرطة العراقى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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ومن المقرر أن يُرسل مسئولى النادى البترولى البطاقة الدولية الخاصة باللاعب بعد استلام قيمة الصفقة كاملة، خلال الأيام الجارية وذلك بعد إتمام انتقاله بشكل رسمى للفريق العراقى.

ويبحث إنبى حاليا عن التعاقد مع جناح أجنبى جديد بعدما أصبح الفريق البترولى يمتلك مقعدا شاغرا فى قائمة الأجانب الخاصة به عقب رحيل ديارا إلى الفريق العراقى.