شكرا لقرائتكم أحمد الغندور يدير موقعة النجم الساحلى أمام هافيا كوناكرى الغينى فى أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تعيين طاقم حكام مصرى بقيادة أحمد الغندور، لمباراة النجم الساحلى أمام هافيا كوناكرى الغينى، فى إياب دور الـ64 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها فى تونس يوم 23 أغسطس الجارى. ويعاون الغندور فى المباراة يوسف البساطى مساعد أول، وهانى عبد الفتاح مساعد ثان، وإبراهيم نور الدين حكما رابعًا. Advertisements جدير بالذكر أن الأهلى والزمالك ممثلا مصر فى دورى الأبطال، يشاركان فى دور الـ64 ويلتقى الاحمر نظيره اطلع بره الجنوب سودانى، بينما بواجه الزمالك نظيره ديكاداها بطل الصومال.

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