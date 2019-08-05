شكرا لقرائتكم إسلام محارب يفاضل بين 3 عروض للرحيل عن الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاضل إسلام محارب لاعب الأهلى بين 3 عروض لاختيار أحدها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما تم استبعاد اللاعب من قائمة الاهلي الافريقية التى تم إرسالها مؤخراً.

وتبدو حظوظ إسلام محارب في الرحيل عن الأهلي خلال الصيف الجاري كبيرة للغاية لعدم حاجة الفريق لجهودة كما أن استبعاده من القائمة الافريقية منح اللاعب الضوء الأخضر للرحيل عن النادي حالياً.

وتلقي محارب عروضا من عدة أندية محلية يأتي في مقدمتها الإسماعيلي وسموحة والاتحاد السكندري.