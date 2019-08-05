شكرا لقرائتكم لاعب الإسماعيلي يشكو تجاهل تعديل عقده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشتكى عبد الرحمن مجدي، لاعب النادي الإسماعيلي، لزملائه والمقربين منه، بسبب تجاهل مسئوبى الدراويش، تعديل عقده الحالي.

وأصبح عبد الرحمن مجدي، أحد العناصر الأساسية فى تشكيلة الإسماعيلي على مدار الموسم الماضي، رغم صغر سنه، حيث يبلغ 21 عاما، لكن ظهر بمستوى مميز ليصبح أحد الأعمدة الأساسية لفريقه.

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وطلب عبد الرحمن مجدي فى وقت سابق، من مسئولي الإسماعيلي، تعديل عقده الحالي، لكنه فوجئ بتجاهل الرد على طلبه وعدم حدوث أى جديدة بخصوص هذا الملف.

وقاد عبد الرحمن مجدي، تشكيلة الإسماعيلي، خلال 38 مباراة فى الموسم الماضي، على صعيد مختلف البطولات سواء محليا أو أفريقيا، ونجح فى تسجيل 3 أهداف فى شباك المنافسين وصناعة 4 أهداف أخري.