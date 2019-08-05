اتحاد الكرة يسابق الزمن لإنهاء الميزانية...

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جدة - عمرو شويل يسابق اتحاد الكرة برئاسة ثروت سويلم المدير التنفيذى للجبلاية الزمن، لإنهاء ملف الميزانية الخاصة بالعام المالى المنقضى 2018 / 2019 والتى انتهى 30 يونيو الماضى. ووفقًا لمصدر مطلع داخل مقر اتحاد الكرة فإن ثروت سويلم طلب من الإدارة المالية والحسابات ضرورة إنهاء كافة الأجزاء الخاصة بالميزانية لاقتراب المهلة النهائية لعرضها على الجمعية العمومية للجبلاية. وتقدم مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة باستقالته من منصبه إثر الوداع المخيب للأمال للفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، التى اختتمت الشهر الماضية وتوج بها المنتخب الجزائرى بقيادة مدربه جمال بلماضى. ثروت سويلم يرأس الجبلاية

ويرأس ثروت سويلم اتحاد الكرة وفقاً للائحة النظام الأساسى والتى تنص على أن يتولى المدير التنفيذى مهام مجلس ادارة الجبلاية لمدة لا تزيد عن 3 أشهر يدعوا خلالها لانتخابات لاكمال المدة القانونية للدورة الانتخابية.

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