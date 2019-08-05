شكرا لقرائتكم الزمالك يدرس إقامة مباراة ودية "درجة ثانية" غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتراجع الجهاز الفنى عن فكرة عدم خوض لقاءات ودية قبل مواجهة بطل الصومال، ومن المنتظر أن يعقد الجهاز الفنى للزمالك جلسة مساء اليوم قبل انطلاق التدريبات الجماعية فى الثامنة مساءًا، من أجل الاتفاق على المباراة الودية وتحديد طرفها.
وحدد الزمالك يوم 23 من الشهر الجارى موعدًا لمباراة الإياب أمام يكاداها حتى يكون هناك متسعاً من الوقت أمام الفريق من أجل الاستعداد بشكل جيد لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها يوم 28 من شهر أغسطس الجارى، فى بطولة كأس مصر.
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