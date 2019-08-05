شكرا لقرائتكم طارق يحيى يلغى مران الزمالك الصباحى ويمتفى بالتدريب المسائى فقط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر طارق يحيى المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك، على إلغاء التدريبات الصباحية والإكتفاء بالتدريب المسائى، استعدادًا لمواجهة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت.

وكان الزمالك خاض تدريباته الجماعية على مرحلتين "صباحًا ومساءًا" يومى السبت والأحد، من أجل رفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين نظرًا لعودتهم من الأجازة، ثم قرر الجهاز الفنى العودة لخوض تدريب مسائى فقط ولحين مواجهة بطل الصومال.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريباته الجماعية فى الثامنة مساء اليوم الاثنين على ملعب النادى بميت عقبة.