شكرا لقرائتكم صراع ثلاثى لخطف حاوي الأهلي فى الميركاتو الصيفي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل ثلاثة أندية فى صراع شرس للتعاقد مع عمار حمدي لاعب النادي الأهلي، الملقب بالحاوي، بعد خروجه من حسابات القلعة الحمراء، وظهور اتجاه قوى لرحيله على سبيل الإعارة مثلما حدث الموسم الماضي، حيث لعب ضمن صفوف الاتحاد السكندري معارا.

وانتقل عمار حمدي لصفوف النادي الأهلي، مطلع الموسم الماضي، قادما من نادي النصر نظير 10 ملايين جنيه، وقضى الموسم الماضي معارا فى صفوف الاتحاد السكندري.

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وأبدت أندية سموحة ووادى دجلة رغبتها فى استعارة عمار حمدي من النادي الأهلي لمدة موسم، وكذلك طلب نادي الاتحاد السكندري، تجديد إعارة اللاعب بعد تألقه الملفت فى الموسم الماضي، بقميص زعيم الثغر.

ويترقب عمار حمدي عقد جلسة مع مسئولي الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة، لحسم مصيره من جديد، وإن كان اللاعب يفضل البقاء مع الاتحاد السكندري، بعدما اعتاد على الأجواء داخل قلعة زعيم الثغر، وشعوره بالراحة فى التعامل مع مسئولي النادي.