شكرا لقرائتكم مفاجأة.. المدرب الأجنبى يعود للصورة لقيادة الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد من جديد المدير الفنى الأجنبى لقيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة، بعدما كانت المؤشرات تتجه إلى المدرب المصرى.

ووفقًا لمصدر مطلع داخل مقر اتحاد الكرة، فإن المدير الفنى الأجنبي له نفس حظوظ المدرب المصرى فى حالة واحدة هى عدم وصول الجبلاية لاتفاق مع مدرب يلبى طموحات المصريين فى ظل التحفظات القائمة على الأسماء المطروحة محليا.

البدرى يقترب من قيادة الفراعنة

ودخل حسام البدرى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى حسابات المنتخب الوطنى الأول، بعدما ابتعد مؤخرا عن رئاسة نادى بيراميدز وإعلانه العودة لمجال التدريب من جديد.

إيهاب جلال أبرز المرشحين لتدريب المنتخب

ورجحت مصادر داخل اتحاد الكرة اقتراب إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى من تولى المهمة، فى ظل قناعة البعض بإمكاناته الفنية خلال الفترة الماضية مع الأندية التى تولاها وعلى رأسها المقاصة والزمالك.