شكرا لقرائتكم أيمن طاهر يسعى لفك الاشتباك بين عواد وأبوجبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، من حراسه محمد عواد ومحمد أبو جبل ضرورة التركيز فى التدريبات وعدم الانشغال بمن سيشارك أساسياً فى المباريات المقبلة خلال الفترة المقبلة.

وتعاقد الزمالك مع محمد عواد من صفوف الاسماعيلى مقابل 35 مليون جنيه والاستغناء عن دونجا وأحمد مدبولى، بالإضافة الى الحصول على توقيع محمد أبوجبل من نادى سموحة مقابل 13 مليون بخلاف الاستغناء عن الحارس عمر صلاح.

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وأكد أيمن طاهر للحارسين أن ملف المشاركة أساسيًا سيتم حسمه قبل المباراة بيوم واحد، وأن الجاهزية هى العامل الأساسى والرئيسى للمشاركة فى المباريات المقبلة.

واشتعلت المنافسة بين أبوجبل ومحمد عواد فى تدريبات الفريق ما تسبب فى قيام أيمن طاهر بإيقاف المران وتوجيه اللاعبين أكثر من مرة لتهدئة الحماس الزائد الذى يسيطر على ادائهما فى التدريبات.

ويستعد نادى الزمالك لخوض مباراته أمام ديكاداها يوم الأحد المقبل فى مستهل مشوار الفريق ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال والتى ستقام على أرضية ملعب استاد بترو سبورت بالقاهرة الجديدة.



محمد أبوجبل