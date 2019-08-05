حي Bein:مشاهدة مباراة الاتحاد وذوب اهن بث مباشر يلا شوت Kora line رابط حصري لايف ماتش الاتحاد ضد ذوب...

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رابط بث مباشر مباراة الاتحاد وذوب اهن يلا شوت الاسطورة LIVE يوتيوب على قناة BEIN SPORT، تعود منافسات دوري أبطال أسيا بمرحلة خروج المهزوم، وهي مباريات غاية في الأثارة والقوة تجمع بين أقوى الفرق في البلدان الأسيوية، وسنتابع معكم تشكيلة الفريقان الرسمية والنقل الحي للقاء.

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يقود هجوم الاتحاد اليوم ضد ذوب اهن أصفهان الإيراني الثلاثي المميز ويس خيمينيز، وكارلوس فيلانويفا، ورومارينهو.، ويأمل العميد في تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة يوم الثاني عشر من شهر أغسطس الحالي.

يبدأ الأستويديو التحليلي لمباريات اليوم في دوري أبطال اسيا، حيث ستكون المواجهة الأولى طرفها فريق سعودي وهو الاتحاد، أما المواجهة الثانية ستكون بين الوحدة الإماراتي والنصر بطل الدوري السعودي على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في الثامنة مساءاً.

توقعوا معنا من خلال تعليقات أدناه نتيجة مباراة الاتحاد ضد ذوب أهن اصفهان في ذهاب ثمن نهائي كأس دوري أبطال اسيا النسخة الحالية، وتعتبر مباراة اليوم هي مباراة صعود، أي لابد أن نخرج بفريق متأهل بعد موقعة الأياب يوم 12 أغسطس القادم.

صرح خوسيه سييرا الميدر الفني لنادي الاتحاد في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراته ضد ذوب آهن اصفهان أن فريقه عازم على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الخصم اليوم، وأن اللاعبون المتاحون خلال مباراة اليونم سكونوا على قدر المسئولية.

جماهير قليلة في مدرجات ملعب آل مكتوم تقف خلف نادي الاتحاد السعودي من الجماهير السعودية والإماراتية، وهو ما يعد المشاهدين بمشاهدة مباراة رائعة اليوم في افتتاح مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أسيا نسخة 2019.

نتابع معكم بث مباشر مباراة الاتحاد وذوب اهن أصفهان يلا شوت بتعليق أحمد خليل البلوشي من ملعب اللقاء.