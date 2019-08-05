bein sport بث مباشر مباريات اليوم.. مشاهدة مباراة الاتحاد وذوب آهن اصفهان koora goal جودة عالية

بث مباشر مباراة الاتحاد وذوب آهن اصفهان اليوم فى دورى أبطال آسيا، فى دور الستة عشر، و هى أولى مباريات دور الثمن النهائى، فريق الاتحاد السعودى قدم أداء متواضعا الموسم الماضى وتعرض للكثير من الهزائم فى الدورى السعودى، وجاء فى مركز متأخر، و يريد أن يطمئن جمهوره ويفوز اليوم على فريق ذوب آهن اصفهان ويصعد الى دور الثمانية، مباراة الذهاب اليوم سوف تقام على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر.

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مباراة الاتحاد وذوب آهن اصفهان فى تمام السابعة مساء بتوقيت السعودية و قطر و العراق والكويت، تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان، الخامسة مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، و تذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق أحمد البلوشى

بث مباشر مباراة الاتحاد وذوب آهن اصفهان

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تشكيل الاتحاد السعودى فى مباراة اليوم

فواز القرنى، سعود عبد الحميد، زياد المولد، عبد المحسن فلاتة، حمدان الشمرانى

المالكى، فيتشيو، السميري، فيلانوفا، خيمينيز، رومارينيو.

بعد قليل سينطلق الشوط الأول من المباراة المرتقبة فى دورة الستة عشر بين الاتحاد السعودى وذوب اهن