موعد مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي اليوم بدور ال16 لدوري أبطال أسيا تعرف على تشكيل الفريقين...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام عرب فور نيوز، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي في دور ال16 بدوري أبطال أسيا لكرة القدم، التي ستقام الليلة على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية، وتترقبها الجماهير العاشقة للفريقين الكبيرين.

تنقل قناة بي إن سبورت HD1 الليلة مباراة النصر السعودي ضد الوحدة الإماراتي في دور ال16 من دوري أبطال أسيا، ويعلق على المباراة المعلق حسن العيدروس، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال كل تفاصيل اللقاء من الموعد والتشكيل المتوقع وحكم المباراة.

موعد مباراة النصر والوحدة والقنوات الناقلة للمباراة

المباراة موعد المباراة ملعب المباراة القنوات الناقلة للمباراة معلق المباراة النصر*الوحدة 21.00 بتوقيت مكة استاد الملك فهد بي إن سبورتHD1 حسن العيدروس

مشوار الفريقين في البطولة الأسيوية حتى الآن

النصر السعودي: أحتل النصر السعودي المركز الثاني في المجموعة الأولى، بدور المجموعات برصيد 10 نقاط، خلف الفريق الإيراني ذوب أهان أصفهان، الذي تصدر المجموعة برصيد 12 نقطة ليصل لدور ال16.

تأهل فريق الوحدة الإماراتي إلي دور ال16 بعد احتلاله قمة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، وجاء خلفه في المركز الثاني بالمجموعة فريق اتحاد جده السعودي برصيد 11 نقطة.

التشكيل المتوقع للفريقين في مباراة الليلة

التشكيل المتوقع لفريق النصر السعودي:

حراسة المرمى: برادلي جونز.

خط الدفاع: عبد الرحمن العبيد، مايكون بيريرا، برونو أوفيني،سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الرحمن الدوسري، عبد العزيز الجبرين، أحمد موسى، جوليانوفيكتور، عبد الرحمن الدوسري.

خط الهجوم: عبد الرازق حمد الله.

التشكيل المتوقع للوحدة الإماراتي

حراسة المرمى: محمد الشامسي.

خط الدفاع: تشانج ووريم، حمدان الكمالي، سالم سلطان،محمد المنهالي.

خط الوسط: منصور الحربي، سلطان الغفري، نيوتاردو، إسماعيل مطر، تجالي.

خط الهجوم: يحي الغساني.

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حكم مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأسيوي لكرة القدم، أن حكم مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي، هو الحكم الدولي علي صباح.

وفي نهاية المقال نتمنى مشاهدة مباراة ممتعة تسودها الروح الرياضية.