الامارات | اكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الاجسام تعتمد اقامة 7 دورات تأهيلية في ابوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن اكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الاجسام تعتمد اقامة 7 دورات تأهيلية في ابوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت اكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الاجسام اقامة 7 دورات في ابوظبي بداية من 30 اغسطس الحالي وذلك بالتنسيق مع فرع الاكاديمية في ابوظبي حيث تم توقيع اتفاقية بهذا الخصوص سيتم بموجبها تنظيم 7 دورات فنية وبدنية كما ونصت الاتفاقية على عقد دورات توعوية في التغذية السليمة لدى الرياضيين وسواهم واخرى عن المكملات الغذائية ومضارها وفوائدها لتأهيل مدربي اللياقة البدنية وبناء الاجسام في ابوظبي والمدن المجاورة.

وتم توقيع الاتفاقية بمقر الاكاديمية في دبي وذلك بحضور رئيس الاكاديمية العقيد (م) عبد الكريم محمد سعيد، ونائبه زايد الجلاف، وممثل الاكاديمية في ابوظبي المحاضر الدولي راشد بن عبيد الزعابي، ومدير الشؤون الفنية المهندس وليد عبد الكريم والمدير الاداري جاسم اشكناني.

وفي هذا السياق اكد العقيد (م) عبد الكريم محمد سعيد بان الهدف من تدشين فرع الاكاديمية في العاصمة ابوظبي ياتي بناءا على رؤية الاكاديمية بالعمل على نشر الثقافة الرياضية بحيث تتسع الرقعة الجغرافية بشكل يغطي غالبية امارات الدولة وتسهيل المهمة على المدربين، معبرا عن سعادته لذلك.

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بدوره كشف ممثل الاكاديمية في العاصمة ابوظبي والمدرب الدولي راشد بن عبيد الزعابي بان دورة المستوى الاول ستقام بتاريخ الثلاثين من اغسطس الجاري بمشاركة واسعة من المدربين مؤكدا انه تم توفير كل عناصر النجاح تمهيدا لاقامة الدورة وفقا للمواصفات المطلوبة، ومشيرا الى انه سيتم تنظيم 7 دورات في الموسم المقبل وبما يؤمن ديمومة الثقافة الرياضية و المعرفة لدى المدربين والرياضيين اثناء ممارسة هذه الدورات.

يذكر ان المدرب الدولي راشد بن عبيد الزعابي نال شهادة الماجستير من اكاديمية الاتحاد الدولي ويعد من المدربين الاوائل الذين نجحو بنيل الشهادة التدريبية الاعلى في الاتحاد الدولي لبناء الاجسام بعد تمكنه من النجاح في 9 دورات متتالية.

يذكر ان اكاديمية الاتحاد الدولي ومقرها دبي تساهم باقامة الدورات في كل من المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والعراق وانغولا اضافة الى الدورات التي تقدم داخل الدولة.