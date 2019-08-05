الفيفا يهنئ الأهلي المصري بلقب الدوري

تلقى الأهلي تهنئة من جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، بمناسبة تتويج الفريق بلقب الدوري المصري الممتاز.

وقال إنفانتينو في خطاب رسمي لإدارة القلعة الحمراء: "سعدت بتتويج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري 2018-2019، ويسعدني تهنئتكم باللقب الرابع على على التوالي".

وتابع: "أكون شاكرا بتوصيل تهانينا للاعبين والمدير الفني والإدارة والجهاز الفني والطبي بأكمله، بالإضافة إلى جماهير النادي".

وأتم: "بالنيابة عن مجتمع كرة القدم الدولي، انتهز هذه الفرصة لأشكر النادي الأهلي واتحادكم على نشر الرسالة الإيجابية لكرة القدم، وتعزيز هذه اللعبة الجميلة التي توحدنا كلنا جميعا، أتطلع لرؤيتكم قريب".

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري الـ41 في تاريخه، بعد صراع شرس مع غريمه الزمالك، وبيراميدز الوافد الجديد على المنافسة، حيث عاد المارد الأحمر من بعيد ليفوز بالبطولة، رغم ابتعاده عن الصدارة في معظم فتراتها.