مدرب الهلال السعودي السابق على رادار الزمالك

أكدت تقارير مصرية اليوم بمجلس ادارة نادي الزمالك على دخول الألمانى توماس دول المدير الفنى السابق للهلال السعودى، ضمن المرشحين لقيادة الزمالك خلال الفترة المقبلة، فى ظل بحث النادي الابيض عن مدير فنى أجنبى يقود الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتضم قائمة المرشحين لتدريب الزمالك كل من الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى السابق لبيراميدز والصربى ميتشو المدير الفنى لأورولاندو بايرتس الجنوب و البرتغالى باتشيكو المدير الفنى السابق للفريق الأبيض والفرنسى نيكولاس ديبوى المدير الفنى لمنتخب مدغشقر، ومن المقرر أن يحسم الزمالك هذا الملف خلال الوقت الجارى.

ويخطط مسئولو الزمالك خلال الساعات الجارية حول إنهاء ملف مدرب الفريق الجديد خلال الـ48 ساعة المقبلة بعد إسناد المهمة بشكل مؤقت لطارق يحيى عقب رحيل خالد جلال.