الهلال السعودي يتحرك لخطف مدافع التعاون

تحرك مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل لحسم صفقة محلية من بين صفوف فريق التعاون خلال الصيف الحالي. ووجه نادي الهلال أنظاره نحو التعاقد مع اللاعب إبراهيم الزبيدي الظهير الأيسر لفريق التعاون في الموسم المقبل. وكثف مسئولو الزعيم الهلالي مفاوضاتهم مع إدارة نادي التعاون للحصول على خدمات الظهير الأيسر هذا الصيف. ويواجه الهلال منافسة قوية من جانب نادي أهلي جدة في سباق التوقيع مع إبراهيم الزبيدي وخطفه من سكري القصيم. الأهلي يحاول التوقيع مع الزبيدي من أجل تعزيز الجبهة اليسرى في تشكيلته، في ظل رحيل المصري محمد عبد الشافي، وتقدم عمر حسين عبد الغني.

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