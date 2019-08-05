شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يشكو بوديسكو لـ«فيفا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أوضحت إدارة نادي الشباب موقفها في ما يتعلق بمغادرة المحترف الروماني كوستانتين بوديسكو معسكر بوابة الشرق المقام حاليا في ألمانيا.

وأكدت إدارة النادي في بيان لها نشرته اليوم (الاثنين) عبر حساب النادي في «تويتر»، أن اللاعب حمل حقائبه وغادر المعسكر عقب تدريبات الفريق الصباحية أمس (الأحد) أثناء فترة غداء اللاعبين، ودون أخذ إذن مسبق من إدارة كرة القدم، أو من الجهاز الفني.

وأضاف البيان: تؤكد إدارة النادي أن اللاعب حصل على كافة حقوقه المالية، وليس لديه أي متأخرات للرواتب أو مقدم العقد، كما أنه يحظى بمعاملة احترافية كبقية لاعبي الفريق، وتؤكد عدم وجود أي سبب نظامي يخول للاعب إلغاء عقده من طرف واحد، كما أن الإدارة كلفت محامي النادي برفع شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد اللاعب، عقب هذا التصرف غير المسؤول وذلك في ظل سعيها الدائم لحفظ كافة حقوق النادي.