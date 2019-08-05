شكرا لقرائتكم رجال وسيدات تنس الطاولة ينجحان فى الفوز ببطولة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات فى الفوز ببطولة كأس أفريقيا، رغم أن المنافسات ستقام بعد قليل بنيجريا .

ويأتى الفوز باللقب ،فى ظل تأهل الثنائى المصرى دينا مشرف و يسرا حلمى الى نهائى المنافسات ، وبفوز إحداهما تتوج مصر بكأس افريقيا وحصد الذهبية والفضية بتحقيق المركز الاول و الثانى .

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وعلى مستوى الرجال يلتقى أحمد على صالح و عمر عصر فى نهائى البطولة أيضا فى منافسات الرجال ، وفوز أى من احمد أو عصر تحصد مصر المركز الاول و اللقب وكذلك فضية البطولة

يذكر ان البطولة تختتم اليوم، على أن يكون غدا راحة ، و تبدأ منافسات بطولة بروتور نيجريا الدولية بعد غد وتستمر حتى 11 اغسطس الجارى