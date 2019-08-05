شكرا لقرائتكم الأهلي يواصل التنقيب عن الأفريقي الجديد ولاسارتي لا يتوقف عن المشاهدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل مسئولو النادي الأهلي، عمليات البحث عن مهاجم أفريقى جديد، للانتقال لصفوف القلعة الحمراء، خلال الموسم الكروي المقبل، قبل غلق باب القيد بنهاية الشهر الجاري.

ورغم إرسال النادي الأهلي، قائمته الأفريقية التى تضم 5 لاعبين أجانب هم المغربي وليد أزارو والتونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو والمالي أليو ديانج والنيجيري جونيور آجاي وهو العدد المسموح قيده بالنسبة للأجانب وفقا للائحة اتحاد الكرة عن الموسم الجديد، لكن لا يزال البحث مستمر عن مهاجم أفريقى مميز لتدعيم القلعة الحمراء.

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وطلب مسئولو الأهلي من الأوروجوياني لاسارتي المدير الفنى للفريق، مشاهدة بعض مقاطع الفيديو الخاصة بمهاجمين أفارقة مميزين تلقاها النادي عن طريق بعض وكلاء اللاعبين، لاختيار الأفضل من بينهم وضمه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ويحق للنادي الأهلي، الإطاحة بأحد اللاعبين الأجانب فى قائمته الحالية وقيد مهاجم أفريقى جديد بدلا منه، وشددت لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء برئاسة الشيخ طه إسماعيل، على ضرورة ضم مهاجم إفريقي مميز، قبل غلق القيد.

وقامت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، برئاسة أمير توفيق، بتقديم عدة فيديوهات للجهاز الفنى، تتضمن بعض المهاجمين الأفارقة لاختيار الأفضل من وجه النظر الفنية والسعى لضمه سريعا.