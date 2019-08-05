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شكرا لقرائتكم أنباء عن جلسة زملكاوية مع باولو دوراتي فى البرتغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ترددت أنباء قوية داخل نادي الزمالك، عن عقد وفد من القلعة البيضاء، جلسة مع البرتغالي باولو دوراتي المدير الفنى الأسبق، لمنتخب بوركينا فاسو وفريق الصفاقسي التونسي، بالبرتغال، للتفاوض حول توليه المسئولية الفنية للفريق الأبيض.
دوراتي
وكشف مصدر مطلع بالزمالك، أن دوراتي أحد الأسماء المرشحة لتدريب القلعة البيضاء، بعد تلقي أسمه عن طريق أحد وكلاء اللاعبين ووجود ترحيب، بالتعاقد معه فى ظل السيرة الذاتية الجيدة للمدرب البرتغالي.
دوراتي
أضاف المصدر، أن هناك وفد زملكاوي قام بالاجتماع مع دوراتي وسيقوم بعرض نتائج الاجتماع على مجلس الإدارة برئاسة مرتضي منصور، لاتخاذ قرار مناسب فى ظل وجود أكثر من أسم مرشح لتولي المنصب، حيث سيتم اختيار الأفضل وفقا لطلبات كل مدرب وسيرته الذاتية.
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