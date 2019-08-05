شكرا لقرائتكم الزمالك يستفسر من الكاف عن موقف مباراة السوبر الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استفسر مسئولو نادى الزمالك من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، عن موقف مباراة السوبر الأفريقى المقرر لها أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أغسطس الجارى، خاصة فى ظل عدم الاستقرار على الطرف الثانى للمباراة بسبب الأزمة بين ناديى الوداد المغربى والترجى التونسى لتحديد صاحب اللقب.

ويأمل نادى الزمالك فى معرفة موقف مباراة السوبر الأفريقى لتحديد خطة الإعداد قبل مباراة العودة أمام ديكاداها الصومالى، فى الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 23 من الشهر الجارى فى القاهرة.

ونجح الزمالك فى التعاقد مع 11 لاعبا لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم المقبل، وضم كلا من محمد أوناجم من الوداد، أشرف بن شرقى من الهلال السعودى، وكريم بامبو ومحمد عبد الشافى فى صفقة انتقالا حر، وإسلام جابر من المقاصة، وإمام عاشور من غزل المحلة، ومحمد عواد من الإسماعيلى، ومحمد أبو جبل من سموحة، ومحمد صبحى من بتروجت، واستعاد محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى محمد.