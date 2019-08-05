شكرا لقرائتكم الزمالك يحاول تقليل عدد مساعدين رامون دياز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مطلع بنادى الزمالك ، أن الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى السابق لبيراميدز يعد المرشح الأول داخل القلعة البيضاء لقيادة الفريق فى حالة موافقته على تقليل عدد المساعدين.

وتجري مفاوضات حاليا بين الزمالك وعدد من المدربين للوصول إلى اتفاق مع أحدهما حيث يعد رامون دياز على رأسهم وسيقوم النادى الأبيض باستقدامه حال موافقته على تقليل عدد معاونيه إلى 4 أفراد كحد أقصى مع التوافق حول المتطلبات المالية التى وضعها الزمالك له ويعد رامون دياز ضمن قائمة المرشحين للأبيض بجانب الألمانى توماس دول والبرتغالى باتشيكو المدير الفنى السابق للفريق الأبيض والفرنسى نيكولاس ديبوى المدير الفنى لمنتخب مدغشقر، على أن يحسم مسئولو الزمالك ذلك الملف خلال الوقت الجارى.

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ويحاول مسئولو الزمالك التخطيط خلال الساعات الجارية حول إنهاء ملف مدرب الفريق الجديد خلال الـ48 ساعة القادمة بعد اسناد المهمة بشكل مؤقت لطارق يحيى عقب رحيل خالد جلال.