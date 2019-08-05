شكرا لقرائتكم الزمالك يحجز لـ ديكاداها الصومالى فى أحد فنادق مدينة نصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتصل بعثة بطل الصومال إلى القاهرة بعد غد الأربعاء، استعدادا للمباراة الأولى التى ستجمع الفريقان يوم الأحد المقبل، على استاد بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن تستمر بعثة بطل الصومال فى القاهرة لحين خوض مباراة العودة مع الزمالك التى ستقام أيضا على استاد بتروسبورت، يوم 23 من شهر أغسطس الجارى بعد الاتفاق بين الناديين على إقامة مباراتى الذهاب والعودة فى مصر.
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