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مستندات..اعتراض رابطة المحترفين على تشكيل لجنة مسابقات القسم الأول بدونها...

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جدة - عمرو شويل أرسلت رابطة المحترفين السابقة خطابا جديدا إلى  ثروت سويلم المدير التنفيذى لـ اتحاد الكرة يفيد باعتراض الرابطة على تشكيل لجنة مسابقات القسم الأول بدون الرجوع إلى الرابطة التى كان يجب أن يتم إعادة تشكيلها، ومن ثم تقوم بتشكيل رابطة المحترفين للموسم المقبل.

 

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وطالبت رابطة المحترفين فى خاطبها  ثروت سويلم بضرورة مخاطبة أندية الدورى الممتاز، وتحديد يوم 8 أغسطس الجارى أخر موعد للاندية لاختيار مرشحيها للإنضمام لرابطة المحترفين، على أن يتقدم المرشحون بأوراقهم المطلوبة يوم 22 من نفس الشهر ليتم فحصها بمعرفة اللجنة القانونية باتحاد الكرة، على أن تنعقد انتخابات المكتب التنفيذى للرابطة لاختيار رئيس جديد يوم 26 من نفس الشهر.

 

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واختار  النادى الأهلى اختار عدلى القيعى لتمثيله فى الرابطة، قبل أن تختار أندية سموحة والاتحاد السكندرى واف سى مصر محمود الشامى لتمثيلها فى الرابطة.

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