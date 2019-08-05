شكرا لقرائتكم عماد النحاس يستعين بـ9 ناشئين لتدعيم المقاولون العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعان عماد النحاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالمقاولون العرب، بتصعيد 9 لاعبين من قطاع الناشئين بقلعة ذئاب الجبل لتدعيم الفريق الأول.

وجاءت أسماء اللاعبين التسعة كالتالي:



يوسف الجوهرى، عبد الوهاب إسماعيل، صلاح فتحى، هشام يحى، محمد السيد، خالد طلبة، محمد على، يوسف حسن، ومصطفى بدر.

ويواصل لاعبو المقاولون العرب تدريباتهم على فترتين صباحية ومسائية داخل معسكر الفريق فى الجبل الأخضر وذلك فى إطار استعدادات ذئاب الجبل للموسم الجديد، حيث يتم تخصيص الفترة الصباحية للتدريبات البدنية، فيما يتم التركيز على الجمل الفنية فى الفقرة المسائية.

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جدير بالذكر أن المقاولون العرب أنهى الموسم الماضى فى المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة بعد الخسارة فى المباراة الأخيرة أمام النادى الأهلى بثلاثية مقابل هدف، وهى المباراة التى حسم فيها الفريق الأحمر درع الدورى رقم 41 فى تاريخه.

وكان فريق المقاولون قد بدأ التدريبات الجمعة الماضية بعد انتهاء إجازة العشرة أيام التى حصل عليها لاعبو الفريق، ومن المرتقب أن يدخل ذئاب الجبل فى معسكر خارجى بعد الانتهاء من ودياته الثلاثة.