شكرا لقرائتكم الإسماعيلى مجبرا على ضم مهاجم جديد .. أعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكثف مسئولو النادي الإسماعيلي، محاولات ضم مهاجم جديد مميز، لقيادة الهجوم الأصفر خلال الموسم الكروي المقبل، بجانب الدولي الناميبي بينسون شيلونجو.

وأصبح النادي الإسماعيلي، مجبرا على ضم مهاجم جديد، بعد غموض موقف شكري نجيب الذى تقدم بطل رسمي للرحيل عن القلعة الصفراء الموسم المقبل، وتم الترحيب بطلبه بشرط تلقي النادي عرضا مناسبا من الناحية المادية لرحيله.

Advertisements

وكلف مسئولو الإسماعيلي، بعض وكلاء اللاعبين، بإرسال عدد من السير الذاتية لبعض المهاجمين المحتمل انتقال أحدهم لقلعة الدراويش، لدراستها والاستقرار على أفضل الأسماء من بينهم.

ورغم ترحيب الإسماعيلي برحيل شكري نجيب، لكن رفض مسئولو الدراويش، خلال الساعات الأخيرة، عرض من نادي المقاولون العرب، للتعاقد مع اللاعب بسبب ضعف المقابل المادي، مع انتظار تلقي عروض أخري لرحيل المهاجم المميز.