شكرا لقرائتكم رئيس نادى الشمس يتبرأ من منشطات إسلام الشهابي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد أسامة أبو زيد رئيس نادى الشمس على أن النادى ليس طرفا فى ازمة إيقاف إسلام الشهابى لاعب منتخب الجودو ، بسبب المنشطات

وأكد رئيس الشمس فى تصرحات أن أخر بطولة شارك فيها اللاعب مع النادى كانت خلال شهر أغسطس الماضى ، وحصل فيها على الميدالية الفضية ، ومن وقتها لم يتدرب مع الفريق او يشارك فى اى منافسات .

Advertisements

وقال رئيس نادى الشمس ان النادى ليس طرفا، فلا يوجد نادى يطلب من لاعب تناول اى منشطات ، ولكن حتى الان لم يصل الشمس أى خطابات من أى جهة بشأن أزمة اللاعب واء من المنشطات أو الاتحاد

وقررت الوادا إيقاف إسلام الشهابى 8 سنوات مع تغريمه 10 الاف جنيها، بالإضافة إلى 30 ألف جنيها على الاتحاد .