شكرا لقرائتكم رئيس نادى الشمس يتبرأ من منشطات إسلام الشهابي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد رئيس الشمس فى تصرحات أن أخر بطولة شارك فيها اللاعب مع النادى كانت خلال شهر أغسطس الماضى ، وحصل فيها على الميدالية الفضية ، ومن وقتها لم يتدرب مع الفريق او يشارك فى اى منافسات .
وقال رئيس نادى الشمس ان النادى ليس طرفا، فلا يوجد نادى يطلب من لاعب تناول اى منشطات ، ولكن حتى الان لم يصل الشمس أى خطابات من أى جهة بشأن أزمة اللاعب واء من المنشطات أو الاتحاد
وقررت الوادا إيقاف إسلام الشهابى 8 سنوات مع تغريمه 10 الاف جنيها، بالإضافة إلى 30 ألف جنيها على الاتحاد .
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