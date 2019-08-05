توماس دول أحد المرشحين لقيادة الزمالك فى الموسم المقبل...

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جدة - عمرو شويل دخل الألمانى توماس دول المدير الفنى السابق للهلال السعودى، دائرة المرشحين لقيادة الزمالك خلال الفترة المقبلة، فى ظل بحث مسئولى قلعة ميت عقبة عن مدير فنى أجنبى يقود الفريق خلال الفترة القادمة. وشهدت الفترة الماضية عدة ترشيحات لمدربين أجانب للزمالك ومنهم الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى السابق لبيراميدز والصربى ميتشو المدير الفنى لأورولاندو بايرتس الجنوب إفريقي بجانب البرتغالى باتشيكو المدير الفنى السابق للفريق الأبيض والفرنسى نيكولاس ديبوى المدير الفنى لمنتخب مدغشقر، على أن يحسم مسئولو الزمالك ذلك الملف خلال الوقت الجارى. ويخطط مسئولو الزمالك خلال الساعات الجارية حول إنهاء ملف مدرب الفريق الجديد خلال الـ48 ساعة القادمة بعد إسناد المهمة بشكل مؤقت لطارق يحيى عقب رحيل خالد جلال.

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