شكرا لقرائتكم توماس دول أحد المرشحين لقيادة الزمالك فى الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهدت الفترة الماضية عدة ترشيحات لمدربين أجانب للزمالك ومنهم الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى السابق لبيراميدز والصربى ميتشو المدير الفنى لأورولاندو بايرتس الجنوب إفريقي بجانب البرتغالى باتشيكو المدير الفنى السابق للفريق الأبيض والفرنسى نيكولاس ديبوى المدير الفنى لمنتخب مدغشقر، على أن يحسم مسئولو الزمالك ذلك الملف خلال الوقت الجارى.
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