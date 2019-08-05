شكرا لقرائتكم الجبلاية تخاطب الاتحاد العربي لتعديل موعد مباراة الإسماعيلي والأهلى الليبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووفقا للموعد المحدد مسبقا من جانب الاتحاد العربى، ستقام المباراة يوم 6 سبتمبر المقبل، وهو ما يتعارض مع الأجندة الدولية فى الفترة من 2 حتى 10 من نفس الشهر.
ومن المقرر أن تشهد هذه الفترة معسكرا مغلقا للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، ويتخلله مباراتين وديتين ضمن برنامج الإعداد لأمم افريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
وجاء خطاب اتحاد الكرة للإتحاد العربى بعد التنسيق الذى تم بين شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى وثروت سويلم المدير التنفيذى للجبلاية وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات، ومن المقرر أن يتم تعديل موعد المباراة لتقام أواخر أغسطس الجارى.
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